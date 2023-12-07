Знаменитости 07 декабря 2023, 17:23 Вдова певца Градского: старшие дети Даниил и Мария оскверняют память об отце

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Раздел наследства покойного певца Александра Градского породил скандалы между его супругой Мариной, а также старшими детьми от предыдущего брака — Даниилом и Марией. Вдова знаменитости впервые прокомментировала ситуацию в беседе с News.ru.

Старшие дети Градского и их мать Ольга продолжают участвовать в передачах с соответствующей темой. Вдова певца Марина считает, что их резкие высказывания порочат репутацию артиста и оскверняют память о нем.

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«Пришло время прервать молчание и встать на защиту доброго имени нашей семьи, чести и достоинства. Поскольку более циничного и умышленного раздувания скандала одной из сторон семейного конфликта в телеэфире сложно даже представить», — высказалась вдова Градского.

Она назвала ложью заявления Даниила и Марии, касающиеся якобы ее отказа от мирового способа урегулирования спора.