Валерию Сюткину запретили въезжать на Украину

Служба безопасности Украины объявила о запрете на въезд Валерию Сюткину в страну. А заодно рассказала, как добиться включения человека в черный список.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о „целесообразности“ аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», — сообщила украинская служба в Telegram-канале и соцсетях.

Служба безопасности, кроме того, на примере Сюткина объяснила украинцам, как работает процедура запрета на въезд в страну тем или иным людям.

Как отмечается в сообщении, СБУ принимает решение в случае, если иностранец совершил действия, которые несут угрозу национальной безопасности.

Запретить въезжать на Украину может не только СБУ, но и погранслужба. Она рассматривает случаи, когда нарушались правила пересечения границ Украины. По словам СБУ, если зарубежный артист незаконно пересекал границы, но публично не поддерживал агрессию, его случай будут также рассматривать пограничники.

Валерий Сюткин должен был дать в Киеве концерт 27 апреля, но в середине января депутаты Верховной рады попросили СБУ запретить ему и Александру Серову въезд в страну. Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.