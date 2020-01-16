«Идиоты!» Серов отреагировал на предложение Рады запретить ему въезд на Украину

Верховная рада обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой не пускать российских певцов Александра Серова и Валерия Сюткина в страну. Серов прокомментировал ситуацию «360».

«Они придурки что ли? Кого они не впускают? Идиоты! Я сделал три коллектива на Украине, я лауреат конкурса стран Содружеств на Украине. Сколько я сделал на Украине!» — возмутился Серов. Ничего не знает о предложении и Валерий Сюткин.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что нужно запретить въезд российским артистам на Украину за то, что они выступают в Крыму. В частности, речь шла о Сюткине и Серове.

«40 депутатов из четырех фракций и групп обратились в СБУ не допускать на Украину подобных персонажей в целом и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов на Украине», — написал Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, по реакции СБУ Украины будет видно, готово ведомство «проявить принципиальность» или нет. Арьев добавил, что даже при бездействии СБУ «концерты спокойно не пройдут». РИА «Новости» написало, что Серов должен выступить в Киеве 23 марта, а Сюткин — 27 апреля.

Ранее украинские активисты пригрозили сорвать спектакль с Маратом Башаровым в Харькове.