Валерий Сюткин захотел четвертого ребенка

«Я желаю себе ребенка в этом году. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача — родилась наша Виола. Моей младшей дочке в этом году исполнится 24 года», — заметил артист.

По информации сайта «Дни.ру», певцу уже исполнился 61 год. Однако своих планов Сюткин не стесняется и даже не скрывает их от общественности. По словам исполнителя, он с женой хочет избежать вспомогательной технологии ЭКО и суррогатного материнства.

«Мне неважно, мальчик родится или девочка. Я буду рад любому ребенку. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!» — пояснил Сюткин.

У певца уже есть трое детей от разных браков. С каждым он старается поддерживать хорошие отношения.

«Мои дети — приличные люди, что очень для меня важно. Они ведут себя достойно!», — подчеркнул исполнитель.