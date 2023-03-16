Общество 16 марта 2023, 18:12 Меладзе предъявили иск за отмену концерта в Архангельске РИА «Новости»: Меладзе предъявили иск на 1,25 млн рублей за отмену концерта в Архангельске РИА «Новости»

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Организаторы концерта певца Валерия Меладзе в Архангельске предъявили иск к исполнителю на 1,25 миллиона рублей из-за отмены выступления в 2022 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Концерт Меладзе в течение года срывался несколько раз. В итоге организаторы объявили, что мероприятие отменяется, и предложили всем желающим сдать билеты и вернуть уплаченные деньги.

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Теперь организаторы намерены компенсировать собственные убытки из-за срыва концерта.

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В среду, 15 марта, Меладзе выступил с концертом в Дубае. Со сцены он пожелал собравшимся дружбы и любви, а также чтобы им были рады в любой стране мира.

В январе певец попал в скандал: во время выступления он поддержал лозунг украинских националистов. После этого ряд российских политиков предложили лишить Меладзе всех почетных званий и попросили правоохранительные органы дать оценку словам музыканта.