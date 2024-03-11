Знаменитости 11 марта 2024, 04:35 В Сети опубликовали список звезд, поддержавших Пугачеву в конфликте с Михайловым News.ru: ряд российских звезд поддержали Пугачеву в конфликте с Михайловым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Список звезд, поддержавших Аллу Пугачеву в конфликте со Стасом Михайловым составили в издании News.ru. В «команде» уехавшей Пугачевой оказались такие же «уехавшие» и иноагенты.

Артистку поддержали телеведущая Татьяна Лазарева* и некогда популярный юморист Семен Слепаков*. Звездный адвокат Сергей Жорин встал на сторону Пугачевой и заявил, то его «выбесило» высказывание Михайлова.

Реклама

Помимо упомянутых деятелей культуры, за Пугачеву заступились спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и шоумен Никита Джигурда. Артист назвал Примадонну святой и заявил, что «категорически против охоты на ведьм». Джигурда заявил, что всем «уехавшим» придется сделать окончательный выбор, это же касается и Пугачевой.

* выполняют функцию иностранных агентов на территории России.