Общество 07 марта 2024, 17:12 «На каждый роток не накинешь платок». Губерниев поддержал Пугачеву Губерниев поддержал Пугачеву после ссоры с Михайловым, назвав ее великой певицей Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Аллу Пугачеву призвали включить в перечень иноагентов из-за ее перепалки с певцом Стасом Михайлов, во время которой Примадонна заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. После такой инициативы спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил поддержать звезду в беседе с «Газетой.Ru».

«Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок», — отметил он.

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Ранее депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев выступил с предложением признать Пугачеву иностранным агентом. По его словам, этот статус лишит потерявшую всякий стыд певицу зарабатывать деньги в России, а также получать авторские отчисления.

С инициативой Журавлева солидарны активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они попросят генпрокурора России Игоря Краснова признать Пугачеву иноагентом.