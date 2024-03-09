Знаменитости 09 марта 2024, 03:37 «Алла Борисовна — святая». Джигурда вступился за Пугачеву после скандала с Михайловым Джигурда назвал Пугачеву великой и выступил против признания ее иноагентом РИА «Новости»

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Шоумен и актер Никита Джигурда назвал певицу Аллу Пугачеву очень талантливой и призвал отказаться от идеи признания ее иноагентом. Свое мнение он выразил в беседе с «Газета.ru».

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами <…> Алла Борисовна — святая», — сказал актер.

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По мнению Джигурды, всем покинувшим родину артистам придется выбрать, на какой они стороне: «свет в лице России» или «злая тьма» Запада, которая приготовила «цифровой концлагерь» для всех людей. Выбор не обойдет стороной и Пугачеву.

«Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», — сказал шоумен.

Ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с требованием признать Пугачеву иноагентом. Так они отреагировали на ее скандальный ответ коллеге по цеху Стасу Михайлову, который высказался об уехавших из России знаменитостях.