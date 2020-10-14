Успенская рассказала о смерти второго мужа

Успенская уточнила, что ее бывший муж прошел с ней «весь путь эмиграции» и «подарил ей фамилию».

«Юрий Успенский был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни», — заключила певица.

Ранее стало известно, что дочь Успенской процитировала Библию под фотографией в купальнике, которую опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

30-летняя Плаксина выложила снимок, на котором она предстала с объемной зеленой повязкой на голове и в зелено-бежевом купальнике с леопардовым принтом. В подписи к фото она процитировала строчки из Библии.

Также внучка Михаила Боярского, 21-летняя Екатерина Боярская, записала первую песню под названием «Плохая девочка». Песню девушка сопроводила фотографиями, на которых она одета в стиле певицы Аврил Лавин. В Instagram видео набрало за сутки больше семи тысяч просмотров. В комментариях многие похвалили начинающую певицу, в том числе и ее родственники.