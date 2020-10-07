Внучка Боярского записала песню

Песню девушка сопроводила фотографиями, на которых она одета в стиле певицы Аврил Лавин. В Instagram видео набрало за сутки больше семи тысяч просмотров. В комментариях многие похвалили начинающую певицу, в том числе и ее родственники.

Ранее российский актер Михаил Боярский оценил идею заводить чиновникам Санкт-Петербурга страницы в социальных сетях.

Осенью нынешнего года руководителей исполнительных органов власти города попросят завести страницы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter и на видеохостинге YouTube. Пользователи будут понятным языком рассказывать жителям Петербурга о своей работе и отвечать на вопросы подписчиков.

Боярский признался, что сам не пользуется такими сайтами. Он отметил, что регистрировать страницу ради наблюдения за работой чиновников не будет. Актер заявил, что почти не общается с властями и проводит все свободное время с семьей.