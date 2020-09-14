Дочь Успенской процитировала Библию под фотографией в купальнике

30-летняя Плаксина выложила снимок, на котором она предстала с объемной зеленой повязкой на голове и в зелено-бежевом купальнике с леопардовым принтом. В подписи к фото она процитировала строчки из Библии, пишет ИА Nation News.

«Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее» — написала наследница знаменитости.

Уточняется, что комментарии к посту девушка отключила.