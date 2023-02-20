Знаменитости 20 февраля 2023, 21:41 Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир Первого канала Телеведущий Ургант разместил фото с намеком на возвращение своей программы на Первый канал Кинопоиск

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Телеведущий Иван Ургант намекнул на возвращение своей программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. Фотографию с неоднозначной подписью шоумен разместил в соцсетях.

Ургант опубликовал снимок из студии, где редакторы работали над созданием шоу «Вечерний Ургант». На шее у ведущего виден фирменный бейдж программы. Фотографию телеведущий подписал: «Люблю, когда вся команда в сборе».

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Первый канал пока никак не прокомментировал слухи о возвращении в эфир развлекательной шоу-программы «Вечерний Ургант». Выпуск передачи прекратили почти год назад, однако о закрытии речи не было, информацию об этом в пресс-службе телеканала назвали «собачьей чушью».

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Депутаты Госдумы выдвинули предложение признать Урганта иноагентом. В качестве аргумента парламентарии привели рекламу с участием телеведущего. Шоумена удивило такое предложение. Он заявил, что над идеями, которые приходят в голову народным избранникам, нужно поработать серьезным ученым, потому что их невозможно понять.