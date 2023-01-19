Общество 19 января 2023, 13:57 Урганта предложили признать иностранным агентом Депутат Новичков предложил признать телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом РИА «Новости»

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Популярного российского телеведущего и шоумена Ивана Урганта следует признать иностранным агентом. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Николай Новичков, сообщило ИА НСН.

Парламентарий отметил, что поисковик «Яндекс» часто показывает ему контекстную рекламу с Ургантом, который рекламирует курсы с информационными технологиями.

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«Докатился до этого, совсем бардак. Почему от таких людей допускается реклама? Давайте сначала признаем его иностранным агентом по решению суда, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков.

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Ургант вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант», однако после начала специальной операции программа исчезла из сетки вещания. В СМИ появилась информация, что ведущего уволили, а шоу закрыли. Позднее Первый канал назвал эти слухи «собачьей чушью».

Онлайн-кинотеарт Kion снял с показа новогоднюю сказку с участием Урганта. Сам комик признался, что не знает причины этого решения.