Знаменитости 22 апреля 2024, 12:32 Ургант впервые выступил с музыкальным коллективом после бойкота Телеведущий Ургант спел с группой Grisha Urgant в Москве впервые после бойкота РИА «Новости»

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Иван Ургант, известный российский телеведущий и актер, снова вышел на сцену после долгого отсутствия. Его коллектив Grisha Urgant выступил на вечеринке журналистки Ксении Китаевой в Москве, сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

Ургант предстал перед публикой не только как почетный гость, но и в качестве исполнителя. Он исполнил несколько музыкальных композиций.

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«Иван Андреевич у Ксюши Китаевой очень душевный, ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», — подчеркнули авторы канала.

Недавно появилась информация о том, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.

Продюсер Константин Эрнст публично поздравил Урганта с 46-м днем рождения на съемках КВН. Он позвонил шоумену прямо со сцены.