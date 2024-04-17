Знаменитости 17 апреля 2024, 12:01 Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире Продюсер Эрнст публично поздравил Урганта с днем рождения на съемках КВН РИА «Новости»

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Продюсер Константин Эрнст публично поздравил актера Ивана Урганта с днем рождения во время съемок программы КВН. Он позвонил артисту прямо со сцены, сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Накануне в Москве проходили съемки шоу КВН. На них в качестве члена жюри присутствовал руководитель Первого канала Константин Эрнст.

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По сообщениям очевидцев, бывший соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев во время съемок записал поздравление для своего коллеги. Присутствующие при разговоре отметили, что телеведущий несколько раз искрометно пошутил в своей манере.

«Иван пару раз разнес зал», — сообщили зрители.

На неделе, 16 апреля, Ургант отпраздновал свой 46-й день рождения.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти осенью.