Знаменитости 09 апреля 2024, 17:29 Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение Телекритик Горбунов: ведущий Ургант вернется на экраны в начале сезона РИА «Новости»

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Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения ведущего Ивана Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Горбунов утверждает, что возвращение программы Ивана Урганта осенью привлечет большой зрительский интерес.

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«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — сказал Горбунов.

Студию, где ранее проходили съемки «Вечернего Урганта», демонтировали. Сейчас там снимают шоу Дмитрия Хрусталева. Однако собрать новое пространство — это не проблема для телевизионщиков, отметил критик.

Возможно, программу Урганта выпустят в ином качестве.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — пояснил Горбунов.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны. Однако фильм с его участием пока не получил прокатное удостоверение для трансляции в кинотеатрах.