Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина

Ушла из жизни Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря Льва Яшина. Ей был 91 год.

О смерти Валентины Яшиной сообщил спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. Причина смерти пока неизвестна.

Всю жизнь Яшина была преданной болельщицей «Динамо». За этот клуб выступал ее муж — великий советский голкипер Лев Яшин. Самого известного советского вратаря в мире называли «Черный Паук» или «Черная пантера». Сам Яшин умер в 1990 году. Причиной его смерти стал рак желудка.

В 1963 году Яшин получил «Золотой мяч». Этот трофей считается самой высокой личной наградой для футболиста. До сих пор ни один голкипер, кроме него, не смог взять этот приз. О том, что для советского футбола значила эта награда, а также почему Яшин так и остался единственным вратарем, когда-либо получавшим «Золотой мяч», «360» рассказывал партнер Яшина по сборной СССР Анзор Кавазашвили.

Яшин считается одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоивших игру на выходах и по всей штрафной площадке.

В 2019 году Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории мирового футбола. Он возглавил рейтинг журнала France Football. Тогда же издание учредило премию имени Льва Яшина. Внук легендарного вратаря Василий Фролов в разговоре с «360» рассказал, что с ним и его семьей связывались по поводу учреждения премии Frаnсе Fооtbаll.