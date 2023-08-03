Эксклюзив 03 августа 2023, 12:33 Умерла актриса Ирина Мирошниченко Актриса Ирина Мирошниченко скончалась в больнице Москвы РИА «Новости»

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Госпитализированная в одну из московских больниц с тяжелой формой гриппа народная артистка Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации. Об этом «360» сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Да, это так. Это было полчаса назад», — заявил он.

Золотовицкий добавил, что летом прошлого года Мирошниченко блистала на праздновании своего 80-го юбилея.

«Она человек МХАТа. Сама МХАТ. Как прекрасно 80-летие справила. Красотка. Но так ушла наша Ирина Петровна», — подытожил ректор школы-студии.

В конце июля Ирина Мирошниченко сообщила, что обратилась к врачам из-за высокой температуры. Она подчеркивала, что не является сторонницей самолечения и доверяет только врачам.

СМИ сообщали, что артистка оказалась в очень тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщения об остановке сердца актрисы ее коллеги не подтвердили.

Ирина Мирошниченко дебютировала в кино на третьем курсе Школы-студии МХАТ. Она сыграла в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». После окончания школы она всю свою карьеру совмещала съемки в фильмах и игру в театре. Во МХАТе она проработала с 1965 по 2022 год.