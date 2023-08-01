Знаменитости 01 августа 2023, 12:59 Актрису Мирошниченко ввели в медикаментозную кому — РЕН ТВ РЕН ТВ: Ирина Мирошниченко находится на ИВЛ в медикаментозной коме РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ. По данным источника телеканала, врачи ввели ее в состоянии медикаментозной комы.

Сейчас артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил собеседник РЕН ТВ.

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По предварительным данным, причиной обращения Мирошниченко к врачам была высокая температура. При обследовании у нее выявили тяжелую форму гриппа. Telegram-канал «112» сообщал и о проблемах с сердцем. При этом коллеги Мирошниченко в беседе с «360» эту информацию не подтвердили.

Актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий указал, что не получал данных о ее состоянии.

Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ в 1965 году. В июле она отпраздновала свой 81-й день рождения. Актриса известна по ролям в фильмах «Зимняя вишня», «Вам и не снилось», «Старый Новый год» и многих других.