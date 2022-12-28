Эксклюзив 28 декабря 2022, 16:17 «Сделал футбол искусством». Телеведущий Саралидзе — о легендарном футболисте Пеле Телеведущий «360» Саралидзе: футболист Пеле превратил этот спорт в искусство РИА «Новости»

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Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) много сделал для популяризации этого втда спорта, превратил его в искусство. Таким мнением поделился ведущий телеканала «360», журналист и автор Telegram-канала «Имерел» Гия Саралидзе.

Он назвал Пеле «величайшим» спортсменом и отметил, что его часто сравнивают с Марадоной, сейчас — с Роналду и Месси. С точки зрения Саралидзе, проводить такие параллели бессмысленно: сейчас футбол совершенно другой.

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«С именем Пеле связано изменение отношения к этой игре, ее популяризация, он для этого сделал очень много. <…> Он все время говорил о красоте футбола и принадлежал к тому поколению бразильских спортсменов, которые сделали футбол искусством. Его вклад неоценим», — уверен телеведущий.

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Он отметил, что два раза брал у Пеле интервью — «непродолжительные, но все-таки». Саралидзе вспомнил, как Пеле ответил на вопрос о том, что ему не нравится в современном футболе. Спортсмен ответил, что очень многое в футболе испортили деньги. Его раздражало, что игроки перебегают из клуба в клуб, целуют герб сначала одного клуба, потом другого. Сам Пеле всю жизнь играл за одну команду и лишь уезжал — «на заработки, как он сам говорил» — в США, чтобы играть в нью-йоркском «Космосе».

Саралидзе напомнил, что Пеле — единственный футболист, выигравший три чемпионата мира.

«Он настоящий спортсмен, настоящий футболист, патриот Бразилии», — подытожил ведущий.

Внимание всего мира приковано к 82-летнему Пеле уже несколько дней: стало известно, что состояние больного раком экс-футболиста постепенно ухудшается и он уже попрощался с близкими.