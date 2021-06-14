Режиссер Никита Михалков отреагировал на завершение карьеры российского боксера Александра Поветкина. Народный артист РСФСР высказал свое мнение об этом в комментарии ТАСС.

Михалков посчитал, что Поветкин уходит вовремя и в расцвете сил. По мнению режиссера, боксер сможет сделать еще очень многое, если передаст умение и мастерство своим последователям.

«Очень обидно, когда завершается карьера, которая не являла собой ничего знаменательного, и очень отрадно, когда карьеру сам заканчивает человек, достигший в своей профессии практически всего», — заявил Михалков.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 41-летний Александр Поветкин объявил о завершении своей карьеры в воскресенье, 13 июня. Спортсмен заявил, что «годы берут свое». Он признался, что такое решение далось ему непросто.

В Федерации бокса России ранее в беседе с «360» заявили, что карьера Поветкина сложилась блестяще, несмотря на две главные его неудачи, а именно — поражения в поединках против украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.