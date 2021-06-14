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    14 июня 2021, 09:35

    «Умение уйти — признак таланта». Михалков назвал карьеру Поветкина незначительной

    Александр Блинов

    Режиссер Никита Михалков отреагировал на завершение карьеры российского боксера Александра Поветкина. Народный артист РСФСР высказал свое мнение об этом в комментарии ТАСС.

    «Умение уйти — признак таланта». Михалков назвал карьеру Поветкина незначительной

    Михалков посчитал, что Поветкин уходит вовремя и в расцвете сил. По мнению режиссера, боксер сможет сделать еще очень многое, если передаст умение и мастерство своим последователям.

    «Очень обидно, когда завершается карьера, которая не являла собой ничего знаменательного, и очень отрадно, когда карьеру сам заканчивает человек, достигший в своей профессии практически всего», — заявил Михалков.

    Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 41-летний Александр Поветкин объявил о завершении своей карьеры в воскресенье, 13 июня. Спортсмен заявил, что «годы берут свое». Он признался, что такое решение далось ему непросто.

    В Федерации бокса России ранее в беседе с «360» заявили, что карьера Поветкина сложилась блестяще, несмотря на две главные его неудачи, а именно — поражения в поединках против украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа.