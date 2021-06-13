Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. Он сделал это заявление на пресс-конференции, которая транслируется в его Instagram.

«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», — сказал Поветкин.

По предварительной информации, спортсмен посвятит себя общественной деятельности. Об этом написал ТАСС, сославшись на генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

«Александр уже занимается популяризацией бокса, посещает наши мероприятия. Он продолжит заниматься общественной деятельностью и после завершения карьеры», — сказал Щекутьев.

В марте 41-летний спортсмен техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого поединка глава промоутерской компании Андрей Рябинский, представляющей интересы Поветкина, заявлял, что постарается уговорить боксера завершить карьеру.

Александр Поветкин — бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), олимпийский чемпион 2004 года в весовой категории свыше 91 килограмма. На профессиональном ринге он одержал 36 побед, три поражениях, один раз была ничья. Боксер два раза выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году — британцу Энтони Джошуа.