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    13 июня 2021, 20:19

    В Федерации бокса России оценили решение Поветкина завершить карьеру

    Алена Макаренко, Евгения Бардонова

    Карьера боксера Александра Поветкина сложилась блестяще, несмотря на две неудачные главные встречи. Он всегда посвящал себя общественной жизни, поэтому и теперь продолжит прививать любовь к спорту. Своим мнением с «360» поделился советник генерального секретаря по профессиональному боксу в Федерации бокса России Александр Колесников.

    В Федерации бокса России оценили решение Поветкина завершить карьеру

    «У него блестящая карьера. Хотелось бы, чтобы было еще лучше. Жаль, что его две главные встречи прошли неудачно. Это бой с [украинцем Владимиром] Кличко и поединок с [британцем Энтони] Джошуа», — сказал Колесников.

    По его словам, Александр Поветкин — флагман российского бокса, пример для многих боксеров.

    Если спортсмен решил завершить карьеру, то, наверное, это правильно, считает Колесников.

    «Сам боксер трезво оценивает свое сегодняшнее состояние», — заявил он.

    Поветкин всегда занимался общественной жизнью: проводил мастер-классы, выезжал, встречался с детьми. Он посвящает себя этому в то время, когда у него нет поединков — в паузах межу боями.

    «Может, и в политику пойдет, но этого я не знаю, это уже ему решать», — добавил Колесников.

    Александр Поветкин объявил о завершении карьеры вечером 13 июня. Он заявил, что годы берут свое, нужно еще многое пролечить — ему уже не 20 лет. Такое решение всегда дается непросто, но время дало о себе знать. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев уверен, что Поветкин принял правильное и своевременное решение. По его мнению, это один из величайших российских боксеров, который подарил зрителям яркие бои.