В Федерации бокса России оценили решение Поветкина завершить карьеру

Карьера боксера Александра Поветкина сложилась блестяще, несмотря на две неудачные главные встречи. Он всегда посвящал себя общественной жизни, поэтому и теперь продолжит прививать любовь к спорту. Своим мнением с «360» поделился советник генерального секретаря по профессиональному боксу в Федерации бокса России Александр Колесников.

«У него блестящая карьера. Хотелось бы, чтобы было еще лучше. Жаль, что его две главные встречи прошли неудачно. Это бой с [украинцем Владимиром] Кличко и поединок с [британцем Энтони] Джошуа», — сказал Колесников.

По его словам, Александр Поветкин — флагман российского бокса, пример для многих боксеров.

Если спортсмен решил завершить карьеру, то, наверное, это правильно, считает Колесников.

«Сам боксер трезво оценивает свое сегодняшнее состояние», — заявил он.

Поветкин всегда занимался общественной жизнью: проводил мастер-классы, выезжал, встречался с детьми. Он посвящает себя этому в то время, когда у него нет поединков — в паузах межу боями.

«Может, и в политику пойдет, но этого я не знаю, это уже ему решать», — добавил Колесников.

Александр Поветкин объявил о завершении карьеры вечером 13 июня. Он заявил, что годы берут свое, нужно еще многое пролечить — ему уже не 20 лет. Такое решение всегда дается непросто, но время дало о себе знать. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев уверен, что Поветкин принял правильное и своевременное решение. По его мнению, это один из величайших российских боксеров, который подарил зрителям яркие бои.