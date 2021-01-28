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    28 января 2021, 14:28

    «Украшение номера». Рудковская поддержала возвращение Киркорова на Евровидение с песней для Молдавии

    Алена Макаренко

    Филипп Киркоров — в первую очередь украшение номера и его команды. Поэтому не имеет никакого значения, что он представит Молдавию на Евровидении в 2021 году в Нидерландах. Такого мнения придерживается продюсер Яна Рудковская, сообщило ИА Nation News.
    «Украшение номера». Рудковская поддержала возвращение Киркорова на Евровидение с песней для Молдавии

    По ее словам, все номера Киркорова на Евровидении — шедевры.

    «Всегда хорошо, когда Филипп Бедросович заходит на Евровидение, это всегда грациозно и шедеврально, я не помню ни одного его провала. Скорее всего, это будет интересно и знаково. Не важно, от какой страны выступает такой профессионал, как Филипп, — это прежде всего украшение номера и его команды», — заявила Рудковская.

    Она напомнила, что народный артист России еще в 2020 году хотел поучаствовать в музыкальном конкурсе с Натальей Гордиенко. Однако тогда у него просто не получилось, добавила продюсер.

    Киркоров вместе с молдавской исполнительницей готовит «очень сладкую премьеру» песни, которая прозвучит на Евровидении-2021. Певец собирается крайне удивить поклонников. Работа с «королем эстрады» позволит Гордиенко занять высокое место, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.