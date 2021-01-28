«Украшение номера». Рудковская поддержала возвращение Киркорова на Евровидение с песней для Молдавии
По ее словам, все номера Киркорова на Евровидении — шедевры.
«Всегда хорошо, когда Филипп Бедросович заходит на Евровидение, это всегда грациозно и шедеврально, я не помню ни одного его провала. Скорее всего, это будет интересно и знаково. Не важно, от какой страны выступает такой профессионал, как Филипп, — это прежде всего украшение номера и его команды», — заявила Рудковская.
Она напомнила, что народный артист России еще в 2020 году хотел поучаствовать в музыкальном конкурсе с Натальей Гордиенко. Однако тогда у него просто не получилось, добавила продюсер.
Киркоров вместе с молдавской исполнительницей готовит «очень сладкую премьеру» песни, которая прозвучит на Евровидении-2021. Певец собирается крайне удивить поклонников. Работа с «королем эстрады» позволит Гордиенко занять высокое место, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.