«Украшение номера». Рудковская поддержала возвращение Киркорова на Евровидение с песней для Молдавии

По ее словам, все номера Киркорова на Евровидении — шедевры.

«Всегда хорошо, когда Филипп Бедросович заходит на Евровидение, это всегда грациозно и шедеврально, я не помню ни одного его провала. Скорее всего, это будет интересно и знаково. Не важно, от какой страны выступает такой профессионал, как Филипп, — это прежде всего украшение номера и его команды», — заявила Рудковская.

Она напомнила, что народный артист России еще в 2020 году хотел поучаствовать в музыкальном конкурсе с Натальей Гордиенко. Однако тогда у него просто не получилось, добавила продюсер.

Киркоров вместе с молдавской исполнительницей готовит «очень сладкую премьеру» песни, которая прозвучит на Евровидении-2021. Певец собирается крайне удивить поклонников. Работа с «королем эстрады» позволит Гордиенко занять высокое место, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.