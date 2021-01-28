Филипп Киркоров вернется на Евровидение с песней для Молдавии

Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе с молдавской исполнительницей Натальей Гордиенко готовит «очень сладкую премьеру» песни, которая прозвучит на Евровидении-2021. Певец сообщил, что намерен очень удивить поклонников.

Об этом он написал в Instagram.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять „Евровидение-2021“ вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!» — сообщил Киркоров.

Ранее фронтмен группы Anacondaz Ортем (Артем Хорев) назвал европейский конкурс бессмысленным, но предположил, что на нем может выступить интересная группа из Исландии или Молдавии.