Филипп Киркоров поедет на Евровидение-2021 в роли продюсера и композитора молдавской певицы Натальи Гордеенко. Музыкальный критик Евгений Бабичев уверен, что работа с «королем эстрады» позволит ей занять высокое место.

«Участие Филиппа Киркорова в качестве продюсера и композитора на Евровидении от разных стран — это уже традиция и своеобразный знак качества. Проекты Киркорова и его команды занимают высокие места в итоговой таблице, почти всегда оказываются в десятке», — сказал Бабичев в беседе с «360».

Критик считает, что пока сложно говорить о шансах Натальи Гордеенко, потому что еще неизвестна песня, с которой она отправится на европейский песенный конкурс. Но Филипп Киркоров может выжать максимум, чтобы претендовать на высокое место.

«Грамотный артист с такой хорошей возможностью должен выжать максимум. Качественное выступление на Евровидении дает очень много бонусов для исполнителя. Это и расширение целевой аудитории, и огромное количество интервью европейским СМИ», — заключил музыкальный критик.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА ФАН назвал Евровидение колхозным конкурсом. Он уверен, что молодому поколению Евровидение неинтересно, а конкурс нужен только организаторам и телевидению.