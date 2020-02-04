Украинскую певицу Приходько выгнали из Лувра

В Instagram певицы появилось видео инцидента.

Пользователи Сети обрушились с критикой на артистку. Ее поведение назвали непристойным. В выходке Приходько подписчики увидели демонстрацию бескультурия и позор для Украины.

Также пользователи допустили, что таким образом певица решила напомнить о себе в СМИ.

Напомним, Анастасия Приходько заняла первое место в проекте Первого канала «Фабрика звезд 7», а в 2009 году представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако с 2014 года артистка начала выступать с критикой в адрес России, а с 2015 года прекратила выступления в РФ. В 2018 году она объявила об уходе со сцены и начале политической карьеры. Но на выборах в Верховную раду провалилась.