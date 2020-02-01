«Что она такое?». Украинские русофобы набросились на участницу полуфинала Евровидения

Национальный отбор на Евровидение 2020 на Украине начинается только 8 февраля, а скандал вокруг участницы первого полуфинала Екатерины Гуменюк (Ассоль) грянул уже сейчас. Певица имела неосторожность представить свою песню Save it на русском языке.

Ничего провокационного она, кстати, не сказала. Екатерина заявила, что песня посвящена проблемам экологии и содержит главный посыл — начни спасать мир с себя.

«Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, рациональное использование ресурсов и другое. Это вещи, которые, прежде всего, помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему», - заявила участница отбора.

Правильные, в общем-то слова, но сказаны они были на идеологически чуждом языке. Ролики участников были опубликованы в Facebook, который и стал площадкой для масштабного холивара.

«Почему по-русски говорит? <… > Такое не может представлять Украину на конкурсе!» — возмутилась Леся Тимкив. Девушке тут же припомнили папу, который входит в сотню самых богатых бизнесменов Украины. Его состояние в 2013 году оценивалось в 500 миллионов долларов, поэтому некоторые поинтересовались: «Сколько она заплатила, чтобы петь в нацотборе?».

За Екатерину попытались заступиться их оппоненты, и предложили не дискриминировать человека. Тем более, что конкурс международный, поет-то она вообще на английском. Пользователи заявили, что звание «настоящий украинец» нельзя заработать и приобрести, выучив язык.

«Это вам должно быть стыдно. Наш президент говорит на двух языках, тоже заплатил?» — поинтересовались комментаторы. Но их противники быстро нашлись: «А он такой же, как и вы! Западная Украина за него не голосовала!».

В дискуссии с удовольствием приняли участи тролли. Они попытались спровоцировать «навылазивших шовинистов» вопросом, откуда столько свободного времени?

«Что, в Польше рабочий сезон закончился?» — язвительно поинтересовались они. В этот момент Ассоль была забыта, ибо дискутанты перешли к фундаментальному вопросу «чей Крым?», и даже заявление, что «уже российские СМИ трубят, что вы ее тут затуркали», их не остановило.

Это они еще забыли, что у Екатерины вообще довольно темное прошлое. Мало того, что 25 лет назад она родилась в Донецке (о, ужас!) в семье крупнейшего угольного магната Украины Игоря Гуменюка. В 2004 году она опорочила свое доброе имя участием в съемках российской исторической драмы «Тайна дворовых переворотов», где сыграла малолетнюю племянницу российской императрицы.

Так что главные скандалы и интриги впереди. Надо сказать, что подобные склоки уже лишили Украину в прошлом году участия в конкурсе. Представлять страну на евроконкурсе должна была певица Maruv (Анна Корсун). Однако выяснилось, что она гастролировала в России, да еще и отказалась от кабальных условий контракта. Певицу поддержали коллеги по цеху Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, которые вслед за ней решили не ехать на Евровидение.

При этом совершенно непонятно, чем она была так плоха. Особенно если вспомнить, что украинский певец Melovin, который занял 17-е место на конкурсе в 2018 году, во время пресс-конференции не постеснялся обратиться к переводчику, ибо забыл украинские слова. «Щирые украинцы» были в шоке, но он заявил, что не видит в этом никакой проблемы.

«Я вообще считаю, что никто не говорит идеально по-украински. Просто нужно стараться говорить как можно чище и правильнее», — оправдался певец.

Так что Ассоль нужно все-таки понять, простить и позабыть ее невольный промах. Впрочем, можно опять выстрелить себе в ногу, и лишиться участия в конкурсе.