Украинский журналист Гордон попал в реестр террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, в отношении которых «имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Фамилию Гордона можно увидеть в списке на сайте организации. Также в черном списке оказался журналист из Украины Фахрудин Шарафмал.

По закону банки замораживают средства людей, включенных в такой перечень, и приостанавливают их обслуживание.

В марте СК России возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона сразу по трем статьям. Ему вменили публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. По данным следователей, Гордон в прямом эфире украинского канала призвал к вооруженному нападению на РФ и развязыванию войны против России с применением ядерного оружия. Также в СК сообщили, что журналист публично призывал к уничтожению российских граждан и распространил ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Шарафмал стал фигурантом уголовного дела в России после его публичного призыва убивать русских детей. Также журналист цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана. СК РФ усмотрел в его высказываниях признаки действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства по признакам национальности и реабилитации нацизма.