Против призывавшего убивать русских детей журналиста возбудили дело

В России возбудили уголовное дело против украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире украинского телеканала «24» он призывал убивать русских детей и цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

В публичных высказываниях журналиста следователи обнаружили признаки действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства по признакам национальности и реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Шарафмал <…> публично призвал украинцев к совершению массовых убийств граждан Российской Федерации, в том числе детей. При этом он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого продемонстрировал в эфире», — отметили в ведомстве.

В СК напомнили, что Эйхман возглавлял отдел управления гестапо имперского управления безопасности. Международный военный трибунал установил его роль в совершении преступлений в соучастии с другими нацистами, повлекших гибель нескольких миллионов евреев.

Спустя некоторое время после эфира Шарафмал извинился за свои слова. В Крыму заявили, что подобное не избавит его от ответственности. Глава республики Сергей Аксенов пообещал военным 10 миллионов рублей за задержание или взятие в плен журналиста.