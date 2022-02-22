Украина выбрала, кого послать на Евровидение после скандала с Крымом

Представлять Украину на Евровидении в этом году поедет группа Kalush Orchestra. Об объявили на странице коллектива в Instаgrаm.

Музыканты заняли второе место в нацотборе, но так как певица Алина Паш, ставшая победительницей, снялась с конкурса после скандала из-за поездки в Крым, то представлять Незалежную будут проигравшие.

Kalush Orchestra ранее закатили скандал после того, как жюри дали им мало баллов, хотя по результатам зрительского голосования они стали первыми. Группа предъявляла претензии организаторам, обвиняла их в фальсификации итогов голосования, грозилась судом. Но оказалось, что достаточно было вскрыть факт о поездке Алины Паш в Крым в 2015 году. Хотя певица тоже поначалу отстаивала свои права, но поддельная справка о том, что она якобы ездила на полуостров через границу Украины, все перечеркнула. А главу оргкомитета из-за скандала и вовсе уволили.

Теперь Kalush Orchestra вряд ли будут настаивать на пересмотре итогов отбора.

А кто будет представлять Россию на этот раз, пока неизвестно. Возможно, это Клава Кока.