Победительница украинского отбора Алина Паш отказалась участвовать в Евровидении

Украинская певица Алина Паш отказалась представлять страну на Евровидении. После того, как она прошла отбор, выяснилось, что артистка побывала в Крыму в 2015 году.

В своем Instagram Паш написала, что не хочет «виртуальной войны и хейта».

«Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе Евровидение», — заявила артистка.

Паш добавила, что она не является политиком и у нее нет армии пиарщиков, менеджеров и юристов, чтобы противостоять угрозам в социальных сетях.

Ранее Алину Паш начали обвинять в том, что она якобы предоставила фальшивые документы о пересечении границы и посещала Крым в 2015 году. Организаторы начали разбирательство и обратились в Госпогранслужбу. Однако в ведомстве им помочь не смогли, объяснив, что такая информация хранится только пять лет.

Паш заявила ранее, что в предоставлении ложного документа виноват ее директор. По ее словам, она понятия не имеет, откуда он взял эту справку. Певица уволила его, написал Super.