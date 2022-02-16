Продюсер Пригожин поддержал Клаву Коку в скандале из-за «Евровидения»

Современное «Евровидение» не особо похоже на творческий конкурс. Одержать победу на нем сейчас только тот исполнитель, который больше «выпендривается». Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В этом году для участия в конкурсе «Евровидение» выдвинули кандидатуру певицы Клавы Коки. При этом актриса Ольга Будина предложила байкотировать мероприятие. Она осудила российскую певицу за возможное участие в конкурсе. Продюсер, в свою очередь, заявил, кто Клава Кока имеет полное право выдвигать свою кандидутуру на участие в мероприятии и обвинять ее за это не стоит.

«Я надеюсь, что мы все-таки в здравом уме и светлой памяти. Почему Ольга Будина взъелась на Клаву Коку — я не понимаю. Клава Кока — наша русская артистка, хорошая девочка! Я лично ее знаю», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул также, что окончательной информации по поводу кандидата на участие в «Евровидении» не поступало.