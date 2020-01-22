Украденные снимки из дома Шумахера хотят продать за $1,3 млн
С момента травмы семикратного чемпиона «Формулы-1», которую он получил в 2013 году, в публичном пространстве не появлялись ни фото, ни видео с Шумахером. Об этом напомнило издание Mirror.
Несмотря на желание семьи не выносить информацию о состоянии здоровья Шумахера на всеобщее обозрение, злоумышленнику удалось заснять его в домашней обстановке в Женеве. Жена чемпиона «Формулы-1» обратилась в полицию в связи со случившимся.
Адвокаты настаивают на том, что снимки нарушают границы частной жизни гонщика. Тем временем за фото планируют выручить один миллион стерлингов. В пересчете на доллары сумма равняется порядка 1,3 миллиона, в рублях — это примерно 80,5 миллиона.
Впервые о том, как идет восстановление Шумахера, его супруга Коринна рассказала в конце декабря.
По словам нейрохирурга, полученная гонщиком черепно-мозговая травма изменила его. Чемпион отличается от человека, которого все знали.