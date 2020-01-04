Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Аччарри признался, что осторожно воспринимает любую информацию о состоянии здоровья Шумахера, так как данных практически нет.

«Понятно, что, размышляя о состоянии чемпиона через шесть лет после инцидента, нужно понимать, что он сильно отличается от того человека, которого мы знали. Его органы, мышцы и кости изменились. Все это из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил», — заявил нейрохирург.

Врач добавил, что за бывшим гонщиком нужно постоянно наблюдать. Окружающие его люди должны поддерживать его активность. Избежать мышечной атрофии, остеопороза, поражения сухожилий и других последствий длительной реабилитации должна помочь команда физиотерапевтов.

Аччарри также выразил свою точку зрения относительно слухов, что Шумахера тайно перевозили в клинику в Париже, где его лечили стволовыми клетками. Нейрохирург признал, что лечение клетками является экспериментальным и не дало пока конкретных результатов, которые «позволяли бы ожидать решения для всех недугов».

Михаэль Шумахер в конце декабря 2013 года отдыхал на горнолыжном курорте в Мерибеле (Франция). Во время падения он получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Члены семьи гонщика не распространяются о его состоянии, избегают общения с прессой.