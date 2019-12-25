25 декабря 2019, 10:47
«Большие дела начинаются с маленьких шагов». Жена Шумахера обратилась к его фанатам
Супруга Михаэля Шумахера Коринна рассказала поклонникам о состоянии немецкого автогонщика «Формулы-1». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox Sports Australia.
Коринна подчеркнула, что «большие дела начинаются с маленьких шагов». Она также обратила внимание на то, что иногда общую картину могут сформировать мелкие детали.
«Думаю, что вместе мы стали сильнее. Так что именно таким образом объединенные усилия движения в поддержку Михаэля помогают облегчить задачу приободрения других», — уточнила Шумахер.
Ранее французский хирург Филипп Менаше опроверг слухи об использовании стволовых клеток при лечении Михаэля Шумахера. Гонщик проходит лечение в одной из клиник Парижа.