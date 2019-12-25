«Большие дела начинаются с маленьких шагов». Жена Шумахера обратилась к его фанатам

Коринна подчеркнула, что «большие дела начинаются с маленьких шагов». Она также обратила внимание на то, что иногда общую картину могут сформировать мелкие детали.

«Думаю, что вместе мы стали сильнее. Так что именно таким образом объединенные усилия движения в поддержку Михаэля помогают облегчить задачу приободрения других», — уточнила Шумахер.

Ранее французский хирург Филипп Менаше опроверг слухи об использовании стволовых клеток при лечении Михаэля Шумахера. Гонщик проходит лечение в одной из клиник Парижа.