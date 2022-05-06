Голливудская звезда Уилл Смит обратился за помощью к психологу после того, как устроил потасовку на сцене премии «Оскар» с ведущим церемонии Крисом Роком. Об этом написало издание Entertainment Tonight.

«Уилл Смит работает над тем, чтобы двигаться вперед после громкой ссоры на „Оскаре“ <…>. Звезда „Короля Ричарда“ ушел на терапию после инцидента на „Оскаре“», — сказано в материале.

Уилл Смит во время 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» вышел на сцену и ударил Криса Рока. Это произошло из-за того, что последний неудачно пошутил над женой коллеги — Джадой Пинкетт Смит.

Сразу после случившегося Смита попросили покинуть мероприятие, но он отказался. Продюсер шоу заявили, что полиция готова была задержать звезду фильма «Люди в черном», но Рок отказался писать на коллегу заявление в полицию.

Смит в итоге извинился перед Роком. При этом он отметил, что был не в состоянии слушать шутки, касающиеся здоровья его супруги, поэтому отреагировал таким образом.

Позже стало известно, что Смиту запретили посещать премию «Оскар» в течение следующих десяти лет.