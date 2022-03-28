Актер Уилл Смит получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»

Престижную кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» получил американский актер Уилл Смит за главную роль в фильме «Король Ричард». Об этом сообщили организаторы премии.

Во время получения заветной статуэтки Смит расплакался, а также ударил ведущего церемонии Криса Рока за неуместную шутку о его семье.

«Ты должен позволять людям обращаться к тебе с неуважением и улыбаться при этом. Так устроен этот бизнес. Приношу извинения всем коллегам, а также прошу прощения у Академии», — резюмировал завоевание награды Уилл Смит.

Также на награду претендовали Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Эндрю Гарфилд (мюзикл «Тик-так-бум») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

Смит сыграл роль тренера американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. Это первая награда в карьере 53-летнего актера при четырех номинациях.

Ранее стало известно, что Смит поделился гонораром за «Короля Ричарда» с коллегами по съемочной площадке.