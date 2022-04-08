Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии вручения премии «Оскар»

Американская киноакадемия приняла решение на 10 лет запретить актеру Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях, включая церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.

«94-я церемония вручения премии „Оскар“ должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. <…> Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене», — заявили они.

В ходе последней церемонии вручения премии «Оскар» Смит поднялся на сцену и ударил по лицу ведущего мероприятия, комика Криса Рока. Причиной стали нелицеприятные высказывания Рока в адрес супруги Смита Джады Пинкетт-Смит.

Позднее Уилл Смит извинился перед Крисом Роком. Актер заявил, что насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Он назвал свое поведение на церемонии неприемлемым и непростительным.