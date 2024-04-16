Эксклюзив 16 апреля 2024, 11:46 «В пределах нормы». Адвокат Блиновской рассказала о состоянии арестованной блогерши Адвокат Сальникова рассказала о состоянии блогера Блиновской в СИЗО Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Блогер Елена Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. Об этом «360» сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

В СИЗО Блиновская носит спортивный костюм и не красится. По словам юриста, блогер чувствует себя не слишком хорошо, но держится.

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«Все в пределах нормы», — объяснила адвокат.

Источники Telegram-канал Shot сообщали, что большую часть времени в СИЗО арестованная блогерша изучает законодательство по теме СВО. Слухи о том, что Блиновская начала штудировать уголовный кодекс, юрист подтвердить не смогла.

«Я не знаю, откуда такую информацию берут СМИ. У меня нет такой информации», — пояснила она.

Елене Блиновской и ее мужу вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Из-за долгов, ареста счетов и ликвидации компаний супруг блогерши, бизнесмен Алексей Блиновский, недавно отправился в зону СВО.

Срок пребывания «королевы марафонов» в СИЗО истекает 26 апреля. Однако суд может продлить арест.