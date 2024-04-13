Спецоперация 13 апреля 2024, 13:10 Муж арестованной Блиновской отправился в зону СВО Shot: муж блогера Блиновской Алексей ушел в зону СВО

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Бизнесмен Алексей Блиновский отправился в зону проведения специальной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации, у мужа блогера Елены Блиновской в настоящее время есть значительные финансовые проблемы из-за больших долгов и проблем с семейными счетами.

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«Поэтому он принял решение пойти в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО супругу», — отметил авторы публикации.

В последнее время Блиновский практически лишился всего бизнеса, из его 12 компаний три уже находятся в процессе ликвидации — предприятие по переработке морепродуктов «Аквакультура», фирма по производству одежды «Три кошки» и IT-компания «Подари мечту». Также суд уже приступил к признанию банкротом компании «Оливия групп».

Блогер Елена Блиновская в настоящее время находится в СИЗО. Супружеской паре вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей.