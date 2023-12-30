Знаменитости 30 декабря 2023, 04:49 «Удар в спину». Киркорову стало больно от поведения Сергея Лазарева после «голой» вечеринки Киркорова ранило равнодушие коллег и Сергея Лазарева после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Певца Филиппа Киркорова стремительно вырезали со всех новогодних программ после его появления на «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Артист страдает из-за разочарования поклонников в нем, отмены своих праздничных мероприятий, а также поведения коллег по цеху, в том числе поступка Сергея Лазарева, который когда-то называл поп-короля своим учителем. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на источник.

Журналисты выяснили подробности оперативной пересъемки комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров принимал участие. Теперь сцены с ним решили вырезать, а на роль певца позвали актера Никиту Кологривого. Также из проекта уберут певицу Анну Asti, а вместо нее покажут выступление Сергея Лазарева. Вокалист согласился на предложение, несмотря на дружбу с Киркоровым.

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«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег — удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег», — высказался собеседник издания.

До этого стало известно, что выступления Киркорова и певицы Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show». Программы вокалистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова отменять не стали.

Поэт и актер Илья Резник ранее предложил альтернативу Киркорову на новогодней программе по телевизору. По его мнению, зрители будут рады послушать записи «голубых огоньков» 70-х и 80-х годов.