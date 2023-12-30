Знаменитости 30 декабря 2023, 01:44 Организаторы «Зимнего Show» сняли Лолиту и Киркорова с мероприятия после «голой» вечеринки Лолиту и Киркорова убрали с «Зимнего Show» после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Концерты певцов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января. Информацию об этом опубликовали на сайте Live Арены.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия „Зимнее Show“ <…> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — сказано в публикации.

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Вокалистов Диму Билана, Ладу Дэнс и Дмитрия Маликова с мероприятия не сняли.

Волна негатива поднялась на некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал костюмы с минимальным количеством одежды на участниках.

На событие пришли знаменитости Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, а также известные блогеры.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию нашумевшего мероприятия в ночь на 21 декабря. На вечеринке, куда пришли не менее 200 гостей, зафиксировали нарушение правопорядка — отдыхающие веселились там в голом виде, что оскорбляет человеческое достоинство.