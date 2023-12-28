Знаменитости 28 декабря 2023, 05:15 «Зритель обязательно оценит». Илья Резник предложил необычную альтернативу Киркорову Поэт Резник предложил заменить Киркорова на ТВ в Новый год хитами 80-х годов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известный поэт и актер Илья Резник заявил, что зрители ничего не потеряют, если певец Филипп Киркоров не будет участвовать в новогодних программах по телевидению. Об этом он заявил в беседе с сайтом mk.ru.

В качестве альтернативы современным «голубым огонькам» артист предложил поставить записи 70-х и 80-х годов.

Реклама

«В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет: „Спасибо!“», — заявил он.

Шквал критики обрушился на некоторых представителей российского шоу-бизнеса после их появления на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал небольшое количество одежды. Среди приглашенных оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, а также Филипп Киркоров.

После вечеринки многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут» и даже был не в курсе «характера событий». Когда певец понял суть мероприятия, то сразу покинул его.