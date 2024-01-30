Знаменитости 30 января 2024, 06:21 «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль Ynet: Леву в составе 4 музыкантов «Би-2» депортируют в Израиль РИА «Новости»

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Задержанных в Таиланде музыкантов российской группы «Би-2» депортируют в страны, по паспорту которых они въехали. Четверых отправят в Израиль. Они уже купили билеты, сообщил сайт Ynet.

Семерых музыкантов задержали в Пхукете за выступление без лицензии на работу, продержали одну ночь в изоляторе и отпустили, но затем в Бангкоке снова доставили в полицию. По информации издания, все участники группы имели российское гражданство, но четверо из них также получили паспорта Израиля, пятый — Австралии, шестой — США.

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По местным законам нарушителей депортировали бы в страну, по документам которой они въехали. По информации издания, сначала в Израиль планировали выдворить только Леву (Егора Бортника)*, так как остальные израильтяне приехали в Таиланд по российским документам.

«Усилия посольства в Таиланде и министерства иностранных дел Израиля увенчались успехом, и четверо израильтян купили билеты на самолет в Израиль и будут депортированы в Израиль рейсом авиакомпании El Al», — сообщил автор статьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась решению тайских властей. Она заявила, что страны хотели избежать проблем от людей, спонсировавших терроризм.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.