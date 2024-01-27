Знаменитости 27 января 2024, 15:30 «Ничего удивительного». В МИД прокомментировали депортацию «Би-2» Захарова не удивилась депортации «Би-2» и недопуску Галкина в Индонезию РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию и депортацию «Би-2» из Таиланда. Об этом сообщило издание «Подъем».

Российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию государства, всего народа по теме спецоперации и всем связанным с ней вопросам. Захарова не удивилась депортации группы «Би-2» из Таиланда и недопуску Галкина* на Бали.

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«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Артисты тоже могут спонсировать атаки и теракты против мирных жителей, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры, считает Захарова.

Накануне стало известно, что группе «Би-2» после несогласованного концерта на Пхукете на пять лет запретили въезд в Таиланд. Галкина* же развернули на паспортном контроле в Индонезии. По его словам, это произошло из-за «письма от правительства России».

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.