Знаменитости 16 января 2024, 14:43 Участника «голой» вечеринки Ивлевой поставили на воинский учет Рэпер Vacio встал на воинский учет после освобождения из-под ареста РИА «Новости»

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Музыкальный исполнитель VACIO (Николай Васильев) встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию после освобождения из-под ареста. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Роман Попов.

«Николай встал на воинский учет и прошел медкомиссию, как и любой другой законопослушный гражданин. Сейчас решается вопрос о категории годности к военной службе», — сообщил он.

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Попов подчеркнул, что Васильев поддерживает и любит Россию, а также считает службу в Вооруженных силах почетной обязанностью.

В декабре VACIO принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Рэпер появился на мероприятии лишь в одном носке на гениталиях.

Позднее музыканта оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*, а в начале января он вновь вернулся в камеру на 10 суток из-за неповиновения полиции.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.