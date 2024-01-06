Происшествия 06 января 2024, 18:31 Вышедшего из СИЗО рэпера VACIO арестовали еще на 10 суток Суд назначил 10 суток административного ареста вышедшему из СИЗО рэперу VACIO

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Получивший скандальную славу после появления с носком на гениталиях в московском клубе «Мутабор» на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) вернется в СИЗО еще на 10 суток. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Против исполнителя завели новое административное дело о мелком хулиганстве, по которому суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток ареста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. О каком именно нарушении идет речь, не уточнили.

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Срок первого наказания VACIO за мелкое хулиганство, связанное с нарушением общественного порядка, закончился в субботу, 6 января. Но исполнителя задержали на выходе из СИЗО и доставили в суд для нового разбирательства.

Первое дело против рэпера завели после его появления в непотребном виде на вечеринке Ивлеевой. Также исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. Но представляющие интересы исполнителя адвокаты обжаловали это решение.