У Лещенко подтвердили коронавирус
Главврач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко подтвердил в своем аккаунте Facebook, что у артиста после дообследования подтверждена «коронавирусная этиология пневмонии» и рассказал о его самочувствии.
Доктор написал подробный пост, и вынудили его это сделать, по словам Проценко, «спекуляции некоторых СМИ на тему здоровья артиста».
«Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии», — уточнил Проценко.
По его словам, как только Лещенко поступил в больницу, его состояние ухудшилось, началась одышка. Врач принял решение перевести в реанимацию.
Сейчас состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.
«Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил главврач.
26 марта целый ряд СМИ и Telegram-каналов, сообщил, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Артист находился в реанимации.
Лев Лещенко вернулся с гастролей по США и Канаде несколько дней назад.
19 марта артист принял участие в съемках программы, на которую съехалось большое количество знаменитостей. Будут ли их проверять на наличие заболевания, пока не сообщается.
Льву Лещенко 78 лет, он находится в группе риска.