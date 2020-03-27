У Лещенко подтвердили коронавирус

У российского и советского певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Ранее об этом рассказали СМИ, но директора и друг исполнителя — юморист Владимир Винокур — это отрицали.

Главврач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко подтвердил в своем аккаунте Facebook, что у артиста после дообследования подтверждена «коронавирусная этиология пневмонии» и рассказал о его самочувствии.

Доктор написал подробный пост, и вынудили его это сделать, по словам Проценко, «спекуляции некоторых СМИ на тему здоровья артиста».

«Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии», — уточнил Проценко.

По его словам, как только Лещенко поступил в больницу, его состояние ухудшилось, началась одышка. Врач принял решение перевести в реанимацию.

Сейчас состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.

«Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил главврач.

26 марта целый ряд СМИ и Telegram-каналов, сообщил, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Артист находился в реанимации.

Лев Лещенко вернулся с гастролей по США и Канаде несколько дней назад.

19 марта артист принял участие в съемках программы, на которую съехалось большое количество знаменитостей. Будут ли их проверять на наличие заболевания, пока не сообщается.

Льву Лещенко 78 лет, он находится в группе риска.