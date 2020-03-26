Винокур назвал «враньем» новости о коронавирусе у Лещенко

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сказал, что находится в тесном контакте с Львом Лещенко и у него нет сведений о том, что тот подхватил коронавирус. Появившуюся в СМИ информацию о диагнозе своего друга он считает лживой.

«Это вранье. Я пока не имею таких сведений», — сказал Винокур «360».

В четверг целый ряд Telegram-каналов, в том числе Mash, сообщил, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Артист находится в реанимации. Двустороннее воспаление легких якобы вызвано именно коронавирусом.

Официальных подтверждений диагноза не было. В правдивости этих сообщений сомневается и Владимир Винокур.

Мы 50 лет дружим. Все нормально, борется, с двусторонним воспалением легких Владимир Винокур.

Лев Лещенко и его супруга находятся в медцентре Коммунарки со вторника. Как рассказывал директор артиста, Лещенко почувствовал симптомы ОРВИ после приезда в Москву после концертов в США и Канаде. При возвращении из-за погодных условий самолет Лещенко сделал вынужденную посадку в Марселе.

Льву Лещенко 78 лет, он находится в группе риска по коронавирусу.